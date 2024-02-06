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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجسمي وياسر بوعلي يحققان 5 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام بأغنية "مرة شكراً"

صدى البلد

لليوم الخامس على التوالي، تواجدت أغنية "مرة شكراً" للفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحان ياسر بوعلي في المحتوى الرائج Trending للموسيقى في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية في موقع الشهير "يوتيوب" . 

بعد أن وصلت الأغنية الى أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام فقط، الى جانب تصدرها في عدد من المنصات المتخصصة في عرض الأغنيات، ليسجلان نجاحاً جديداً لتعاونهما المستمر والمتميز.

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وكان الجسمي قد طرح أغنية "مرة شكراً" عبر الإذاعات الخليجية والعربية، وعبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي . 
 

الجسمي تعاون  في كلماتها مع الشاعر عبدالله الملحم ومن توزيع زيد نديم ومع حسام كامل في عملية المكس والماستر.

حسين الجسمي موقع YouTube حسام كامل السعودية والامارات الإماراتي حسين الجسمي YouTube

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