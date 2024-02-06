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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. برومو مسلسل طبيبة شرعية لـ بشرى قبل عرضه بأيام

صدى البلد

طرحت قناة المحور الفضائية برومو مسلسل “ طبيبة شرعية ” ، والمقرر عرضه يوم السبت القادم على شاشاتها ، وتقوم ببطولته الفنانة بشري . 

البرومو كشف عن تعرض بطلة العمل “ بشري ” إلى صدمة بسبب جريمة قتل ، كما ظهر عدد من الأبطال أبرزهم مروة عبد المنعم وفراس سعيد .

https://twitter.com/MehwartvChannel/status/1753862203285832052

وكانت قد أعلنت قناة المحور الفضائية عن عرض مسلسل “ طبيبة شرعية ” من بطولة الفنانة بشرى، ابتداء من يوم السبت القادم . 

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي. 

ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

 

وكان آخر أعمال بشري هو فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة “إنتلجنت” وتوزيع خارجي روتانا.

كما شاركت بشري في إنتاج فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” ، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية في السينمات المصرية وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف 

طبيبة شرعية مروة عبد المنعم اعمال بشري الفنانة بشرى بشري

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