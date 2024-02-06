وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ مطروح أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات

بحث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال لقائه مع محافظ مطروح، اليوم، الثلاثاء جهود المحافظة فيما يخص ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات.

وشدد الوزير على مسؤولية المحافظين في التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي التي يتم استردادها ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، لافتًا إلى الاستمرار في إزالة أية مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى ، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات ، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، والربط مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ،وغرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية على مدار 24 ساعة.