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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال ساعات.. الصندوق السيادي يحسم مصير طرح شركة وطنية و 4 عروض مقدمة للاكتتاب

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عن تلقى الصندوق السيادي التابع لوزارتها ما يقارب من 4 عروض للاستثمار في شركة وطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ضمن برنامج الطروحات الحكومية .


وقالت وزيرة التخطيط إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك العروض قبل انقضاء يومين بما يساوي 48 ساعة علي الأكثر.

وزيرة التخطيط تشهد حفل تخريج دفعة من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة

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وزيرة التخطيط كشفت عن انتهاء الصندوق من دراسة كافة العروض المقدمة و كذا عمليات الفحص النافية للجهالة تمهيدا لاختيار أفضلها .


وعلي سياق متصل كشفت وزيرة التخطيط عن أن  عملية طرح محطة جبل الزيت للاكتتاب ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل انقضاء مارس المقبل 


أضافت أنه من المقرر إجراء دراسات معمقة لحسن استغلال المقرات الحكومية القديمة بالتنسيق مع المكاتب الدولية المتخصصة وتقييم تلك الأصول محليا ودوليا بما يعزز حسن استغلالها وتحقيق الاستفادة القصوى منها

وشهدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، د.حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

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