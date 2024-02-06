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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلاغ عن انفجار قرب سفينة تجارية أمام سواحل عدن

عمليات الحوثي ضد
عمليات الحوثي ضد الاحتلال

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن انفجار قرب سفينة تجارية قبالة ساحل عدن، وفق ما ذكرت صحف دولية.


ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها قد تلقت تقريرا عن حادث على مسافة 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن.

وسبق أن كشف مصدر مطلع أن الحوثيين استهدفوا سفينتين بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر.
وبحسب ما ورد فقد أصاب الهجوم الحوثي السفينتين.

وسبق وذكرت وكالة رويترز أن هيئة بحرية بريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.

وذكرت رويترز نقلا عن شركة "أمبري" للأمن البحري أنه قد تعرضت سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن.

 

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