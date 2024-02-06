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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 .. حمدي الميرغني يواصل تصوير للأذكياء فقط

صدى البلد

انطلق منذ أيام تصوير مشاهد مسلسل "للأذكياء فقط" تمهيدا لعرضه ضمن الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ على إحدى القنوات الفضائية.


مسلسل "للأذكياء فقط"بطولة حمدي الميرغني ، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة ستارز ميديا.

المسلسل كوميدي وتعرض أحداثه على مدار 15 حلقة ويعتمد على كوميديا المواقف، التي يقع فيها أبطاله أثناء تورطهم في تجارب علمية.


وقال المؤلف فليمون صبحي في تصريحات له، إنه سعيد بهذه التجربة التي يتعاون فيها مع شقيقه، ويقدم عمل كوميدي يبرز الأبطال بشكل مختلف.

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وكان أخر اعمال حمدي الميرغني في السينما هو فيلم شوجر دادي ، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم ماما حامل . 

الفيلم من بطولة ليلي علوي ، بيومي فؤاد ، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

 

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز. 

دراما رمضان حمدي الميرغني فيلم ماما حامل فيلم شوجر دادي ليلى علوي محمد عبد الرحمن حماقي محمود البزاوي مصطفى غريب

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