عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة قانونية تناقش ملاحظات مشروع قانون العمل قبل عرضه على النواب

صدى البلد

واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير شحاتة ،إجتماع "اللجنة"،اليوم الثلاثاء،بديوان عام الوزارة ،لبحث ودراسة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين .

وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ترشيحاتنا

نسبة النجاح 71%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء : إعادة النظر في نطاقات الارتفاعات للمباني الفندقية

الأرجنتين تعلن نقل سفارة بلادها إلى القدس

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب منتخب مصر.. القرار الرسمي خلال ساعات

يعاني من صدمة نفسية.. هل يعتزل محمد أبو جبل كرة القدم؟

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

متجوزة في السر.. إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. صور

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

فيديو

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ