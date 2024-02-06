ننشر أول صورة لضحايا حادث انفجار أنبوبة غاز بالقليوبية

ينشر موقع "صدى البلد"، أول صور لاب ونجليه ضحايا حريق بمعرض للأثاث المكتبى إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنطقة عزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر .

كان قد ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن وفاة الأب ويدعى مصلح موسى 54 عاما، مقيم عرب العليقات الخانكة، ووفاة نجليه موسى 21 عامًا، وأحمد 19 عاما.

وجرى نقل الجثامين لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.