ارتفاع ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز فى معرض للأثاث المكتبى بشبين القناطر

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ليصل عدد الوفيات إلى 3 أشخاص.

وأسفر الحادث عن وفاة الأب ويدعى مصلح موسى 54 عاما، مقيم عرب العليقات الخانكة، ووفاة نجليه موسى 21 عامًا، وأحمد 19 عاما.

ووجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر وانتشال الجثامين،

كما وجه مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا ، موجها أيضا وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب.