انفجار أنبوبة بوتاجاز وإصابة أب وأبنائه في حريق هائل بشبين القناطر

أصيب أب واثنين من أبنائه بحروق جراء حريق شب في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر، وذلك بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الانفجار وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة.

وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق وأولاده موسي وأحمد 21 سنة و19 سنة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.