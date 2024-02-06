إغلاق طريق كفر حمزة شبين القناطر لإزالة آثار انفجار أنبوبة بمعرض أثاث

أكد مصدر مسئول بمحافظة القليوبية أنه فور نشوب حريق جراء انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للاثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر ، تم إغلاق طريق كفر حمزة شبين القناطر حفاظا على أرواح الأهالي نظرا لوجود خط غاز وجار التعامل لحظة بلحظة مع الحادث.

وأكد المصدر أنه جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، ونقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وأصيب أب واثنين من أبنائه بحروق جراء حريق شب بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الانفجار، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة.

وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق وأولاده موسي وأحمد 21 سنة و19 سنة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.