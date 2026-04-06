أخويا.. بيزيرا يهنئ دونجا بعيد ميلاده

أحتفل نجم نادي النجمة السعودي و الزمالك سابقا اللاعب نبيل عماد دونجا بعيد ميلاده وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وحرص نجم الزمالك خوان بيزيرا علي تهنئة نبيل عماد دونجا بعيد ميلادة بمشاركه صورة برفقته و علق كاتبا:عيد ميلاد سعيد أخويا.

وانتقل دونجا إلى صفوف نادي النجمة السعودي مع بداية شهر يناير الماضي، في تجربة احترافية جديدة خارج مصر.

وتمنت إدارة الزمالك التوفيق للاعب في مشواره المقبل، مشيدة بما قدمه خلال فترة وجوده مع الفريق.

وكان قد استطاع نادي الزمالك تحصيل مبلغ 800 ألف دولار من نادي النجمة السعودي في صفقة بيع نبيل عماد دونجا خلال الميركاتو الشتوي الماضي.