الهلال الأحمر الفلسطيني: سكان غزة يعانون شُحًا في جميع مستلزمات الحياة الأساسية

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن سكان قطاع غزة يعانون شُحًا في جميع المستلزمات الأساسية للحياة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، خصوصا بعد اكتظاظ نصف سكان القطاع في رفح.

وأوضحت "فرسخ"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن النازحين في جنوب قطاع غزة يعانون البرد الشديد وعدم توافر الأغطية الشتوية، مشيرة إلى انتشار الأوبئة بين صفوف النازحين في غزة، لا سيما الأمراض التنفسية.

ولفتت إلى استمرار موجات النزوح في خان يونس جنوب غزة، جرّاء تواصل القصف الإسرائيلي، الذي أجبر 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل على مغادرة مقار الهلال الأحمر، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة.

وأشارت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى خروج 30 من أصل 36 مستشفى في غزة تمامًا عن الخدمة وعمل أخرى بشكل جزئي.