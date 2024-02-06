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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرجنتين تعلن نقل سفارة بلادها إلى القدس

صدى البلد

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ، اليوم الثلاثاء، نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27585 شهيدا و66978 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن "معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية وهي شأن مصري فلسطيني، ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر حتي وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقي شأن مصري فلسطيني وسوف نعيد فتحه إن أغلقته"، معلقًا “إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر”.

ورحب، أشتيه خلال كلمته المذاعة على فضائية القاهرة الإخبارية، العقوبات المفروضة على عدد من المستوطنين بأنهم أرهابيين في الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبًا أن تأخذ جميع الدول تلك الخطوة، فإن المطلوب هو فرض عقوبات ليس فقط على عديد بسيط من المستوطنين بل على المشروع الاستطياني بشكل كامل.

وذكر، أن المطلوب أيضا مقاطعة بضائعهم ومطالبة مذوجي الجنسيات الأمريكية والأوروبية وغيرها مغدرة المستوطنات لأن وجودهم غير قانوي وغير شرعي، كما طالب أيضا، بوقف ما أعلنته إسرائيل أول أمس عن مشروع بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة.

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