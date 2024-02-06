تركيا تكشف عن تفاصيل جديدة في هجوم أمام محكمة أسطنبول

أفادت مصادر تركية ، اليوم الثلاثاء، بأن هجوم إسطنبول تزامن مع جلسة محاكمة كانت مقررة لإحدى أعضاء الحزب.

ووقع هجوم مسلح ، في وقت سابق من اليوم ، على مركز الشرطة الواقع أمام إحدى المحاكم في مدينة اسطنبول التركية.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل اثنين من المهاجمين فضلا عن إصابة 5 أشخاص أخرين، بينهم 3 من ضباط الشرطة.

وأفادت الأنباء بأن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وتم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة.

من جانبه، أعلن وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا قضائيًا بشأن الحادث.