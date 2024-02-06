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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أونروا تعلن موعد انتهاء التحقيقات حول تورطها في هجمات 7 أكتوبر

صدى البلد

قالت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء، إن نتائج تحقيقاتها حول مشاركة موظفين فيها بهجمات 7 أكتوبر ستكون جاهزة بحلول شهر مارس.

كانت حكومة الاحتلال قد زعمت تورط موظفين وكالة الأونروا متورطين في هجوم 7 أكتوبر “ طوفان الأقصى”.

و تدرس الولايات المتحدة إرسال تمويلها الإنساني لغزة إلى وكالات أخرى في أعقاب قرارها الشهر الماضي بتعليق المساعدات للأونروا بسبب مزاعم بأن 12 من موظفي المنظمة شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر ضد المستوطنات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي: "نحن نبحث في الخيارات المتاحة لدعم المدنيين في غزة من خلال شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الأخرى"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتتضمن حزمة التمويل التكميلية التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية ما يقرب من 1.4 مليار دولار من التمويل الإنساني لغزة مع عدم السماح بذهاب أي منها إلى الأونروا.

وأشار باتيل إلى أن هناك نصا في هذا التشريع المعلق من شأنه أن يمنعنا من التبرع للأونروا ونحن إدارة تتبع القانون".

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن عمل الأونروا "حاسم" وبالتالي تضغط على الأمم المتحدة لإجراء تحقيقها على وجه السرعة في الأونروا حتى يمكن تنفيذ الإصلاحات التي قد تسمح باستعادة التمويل.
 

7 أكتوبر إسرائيلية الأغذية الإسرائيلي الأغذية العالمي الإسرائيلية

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