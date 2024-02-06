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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد المصابين من الشعب الفلسطيني بالمستشفيات

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم عددًا من الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تم استقبالهم بمستشفيات جامعة المنصورة لاستكمال علاجهم.


يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الإستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.


 ورافقه خلال الجولة الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية،  الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارئ، الدكتور خالد المهدى مدير عام الادارة الطبية ومستشفى الطلبة. 


وأكد  خاطر أن استقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني بمستشفيات جامعة المنصورة لاستكمال علاجهم يأتى تأكيداً على الدور المجتمعي لجامعة المنصورة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني مع وجود خطة طبية متكاملة لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

 
وأشار إلى  أنه تم تجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة في كافة التخصصات المطلوبة، مع وضع كل الإمكانات والتجهيزات من أشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الإصابات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات لهم.

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IMG-20240206-WA0040
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استقبال الجرحى والمصابين استقبال الجرحى التخصصات المطلوبة المستشفيات والمراكز الطبية رئيس جامعة المنصورة وزارة التعليم العال نائب رئيس الجامعة

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