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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024 .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024 إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس.

رابط  نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024

يمكن الآن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر، الدخول على رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 من خلال الضغط هنا

ويجد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر على رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 ، النتيجة كاملة بالاسم ورقم الجلوس 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 بالدرجات

يتيح رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 لكل طالب ، درجاته في اللغة العربية واللغة الانجليزية ، والدراسات الاجتماعية ، والجبر، الهندسة ، والرياضيات ، والعلوم ، والدين ، والتربية الفنية ، والحاسب الآلي، والنشاط.

كما يجد كل طالب على رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 ، مجموعه الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 

وجاءت درجات كل مادة في نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 كالتالي:

العربي : من 40 درجة

الانجليزي : من 30 درجة

الدراسات : من 20 درجة

الجبر : من 15 درجة

الهندسة : من 15 درجة 

علوم : من 20 درجة

المجموع الكلي : من 140 درجة

 

وكان قد اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 الفصل الدراسي الأول لإتاحتها لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 .

وأكدت احصائيات نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 ، أنه قد بلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمرالإعدادية العامة 71% ونسبة نجاح الاعداديه المهنية 86.7% كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة التلمذة الصناعية وبلغت نسبة النجاح 100%.

تظلمات الشهادة الإعدادية

  • يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
  • يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
  • يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
  • بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.
  • بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
  • في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .
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