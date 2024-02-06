رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024 .. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024 إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024

يمكن الآن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر، الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 من خلال الضغط هنا

ويجد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 ، النتيجة كاملة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 بالدرجات

يتيح رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 لكل طالب ، درجاته في اللغة العربية واللغة الانجليزية ، والدراسات الاجتماعية ، والجبر، الهندسة ، والرياضيات ، والعلوم ، والدين ، والتربية الفنية ، والحاسب الآلي، والنشاط.

كما يجد كل طالب على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 ، مجموعه الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وجاءت درجات كل مادة في نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 كالتالي:

العربي : من 40 درجة

الانجليزي : من 30 درجة

الدراسات : من 20 درجة

الجبر : من 15 درجة

الهندسة : من 15 درجة

علوم : من 20 درجة

المجموع الكلي : من 140 درجة

وكان قد اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 الفصل الدراسي الأول لإتاحتها لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 .

وأكدت احصائيات نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر 2024 ، أنه قد بلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمرالإعدادية العامة 71% ونسبة نجاح الاعداديه المهنية 86.7% كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة التلمذة الصناعية وبلغت نسبة النجاح 100%.

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