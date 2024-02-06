تمريض حلوان: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال أيام

أنهت كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للاستعداد لإعلان النتائج للطلاب في أقرب وقت فور انتهاء عملية التصحيح بالكليات.

وكشفت إدارة جامعة حلوان أن كافة الكليات تتابع أعمال تصحيح الامتحانات، وبدأت أعمال التصحيح من اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول لرصد الدرجات لحظة بلحظة لإعلان نتائج الامتحانات فى أقرب وقت.

وكشفت الدكتورة صفاء صلاح عميد تمريض حلوان أن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 لكافة الفرق الدراسية سوف يتم إعلانها خلال هذا الأسبوع بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة حتى يحصل كل طالب على حقه وذلك عبر موقع الكلية الرسمي .

كما كشفت إدارة جامعة حلوان أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “بوابة نتائج جامعة كليات حلوان” عبر الرابط التالي: ‏http://app1.helwan.edu.eg/

ووقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة لصناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حيث وقع بروتوكول التعاون عن كلية الصيدلة الدكتور سامح سرور عميد للكلية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.

وتضمنت الاتفاقية تعهد كلية الصيدلة بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، وإتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل.