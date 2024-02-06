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رئيس التحرير
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تعليم

معهد إعداد القادة بحلوان: فوج تدريبي لتجهيز كوادر من شباب الجامعات

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال هذا الاسبوع  فعاليات ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار "قادة المستقبل" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الاهلية، الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل،  الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد،  وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

وكشف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن سعى معهد إعداد القادة الدائم لإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للمجتمع الجامعي ووضع وتنفيذ الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص لإعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الطلاب من خلال اكتشاف المواهب وصقلها وتأسيس وبناء منظومة من البرامج المتميزة للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي ورفع كفاءة أعضاء التدريس وتنميه قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية والاهتمام بالجهاز الاداري في الجامعات والمعاهد حتى ينعكس ذلك بإيجابية على كل من الطالب والبيئة المحيطة به.

وأوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أننا نهدف من خلال ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس لتأهيل جيل جديد من القادة يكون لهم دور هام في صناعة المستقبل تماشيًا مع توجيهات  القيادة السياسية لدعم مؤسسات التعليم العالي للشباب، وخلق جيل واعٍ قادر على تحمل مسئولية المستقبل، متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

Jobs Education إعداد القادة بحلوان أعضاء هيئة التدريس إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس التاهيل لسوق العمل

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