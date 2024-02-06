"حلوان الأهلية" تعلن عن الأوراق المطلوبة للطلاب المصريين المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني

دعت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، الطلاب المصريين المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني 2023 :2024 إلى ضرورة إحضار مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وذلك لاستكمال إجراءات القبول، وذلك خلال يومي ٧، ٨ فبراير ٢٠٢٤ اعتبارا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٣ عصرا.

وتتضمن الأوراق المطلوبة ما يلي :

١- طلب الالتحاق من موقع التقديم.

٢- صورة إيصال سداد المصروفات.

٣- عدد ٦ صور شخصية.

٤- صورة بطاقة ولي الأمر.

٥- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.

٦- استمارة ٢ جند + استمارة ٦ جند للطلاب الذكور.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية يجب إحضار أصل الشهادة العربية موثقة من الدولة المانحة ووزارة الخارجية.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية IGCSE، يجب إحضار أصل التسلسل الدراسي موثقا ومعتمدا وأصل شهادة GPA موثقة ومعتمدة، أصل شهادة EST و ACT وSAT موثق ومعتمد بالنسبة للدبلومة الأمريكية، وأصل شهادات IG موثقة من المعهد البريطاني ووزارة الخارجية.