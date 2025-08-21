قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور
بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر
الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار
مصر تحذّر من تبعات توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة: تهدّد السلم الدولي
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ اعرف آراء الفقهاء
تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن سبورت بالدوري المصري
حماس: ندعو العالم للضغط على إسرائيل لوقف العدوان ضد غزة
قصة إصابة ميار الببلاوي في خطوبة نجلها

كريم ناصر

ردت الفنانة ميار الببلاوي على الادعاءات التي تعرضت لها بعد خطوبة نجلها وأنها تدعي الإصابة خوفا من الحسد وأن الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت الببلاوي فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، “اللي قالوا إني ادعيت الإصابة في فرح ابني عشان أعمل ترند أو خايفة من الحسد ناس مريضة، بوظوا فرحتي بخطوبته، أنا اتعورت فعلا في الخطوبة وركبتي اتقطعت ولغاية دلوقتي مش قادرة أمشي، هل أنا محتاجة أمثل إني متعورة عشان أبقى ترند؟ ينفع ناس تقول للعروسة ربنا يعينك على العقربة حماتك”.

واحتفلت الفنانة ميار الببلاوي، بخطوبة نجلها محمد، في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور المقربين والأصدقاء.

وعبرت ميار عن سعادتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «ما شاء الله تبارك الله، عقبال أولادكم. ابن عمري، يا رب قوّيني أكمل المشوار وآخر ما أشوفه في بيته. ربي يعلم أني ربيته بالحلال وشقيت علشان أشوف اليوم ده. ابعد عنه العين واحفظه بحفظك واجعلها زوجة الدنيا والآخرة».
 

ميار الببلاوي اصابة ميار الببلاوي

