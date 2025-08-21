قصة إصابة ميار الببلاوي في خطوبة نجلها

ردت الفنانة ميار الببلاوي على الادعاءات التي تعرضت لها بعد خطوبة نجلها وأنها تدعي الإصابة خوفا من الحسد وأن الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت الببلاوي فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، “اللي قالوا إني ادعيت الإصابة في فرح ابني عشان أعمل ترند أو خايفة من الحسد ناس مريضة، بوظوا فرحتي بخطوبته، أنا اتعورت فعلا في الخطوبة وركبتي اتقطعت ولغاية دلوقتي مش قادرة أمشي، هل أنا محتاجة أمثل إني متعورة عشان أبقى ترند؟ ينفع ناس تقول للعروسة ربنا يعينك على العقربة حماتك”.

واحتفلت الفنانة ميار الببلاوي، بخطوبة نجلها محمد، في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور المقربين والأصدقاء.

وعبرت ميار عن سعادتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «ما شاء الله تبارك الله، عقبال أولادكم. ابن عمري، يا رب قوّيني أكمل المشوار وآخر ما أشوفه في بيته. ربي يعلم أني ربيته بالحلال وشقيت علشان أشوف اليوم ده. ابعد عنه العين واحفظه بحفظك واجعلها زوجة الدنيا والآخرة».

