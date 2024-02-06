كبار نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى والدة الفنانة تارا عماد.. شاهد 

شهد عزاء والدة الفنانة تارا عماد والذي يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضور كل من الفنان نور النبوى والفنانة سلمى أبو ضيف و غيرهم كثير من الفنانين وكانت والدة تارا عماد رحلت أول أمس وتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة وسط حضور عدد كبير من النجوم، في مقدمتهم الفنانة يسرا والفنان أحمد داوود وإنجي وجدان وريهام عبد الغفور وأحمد حاتم وثراء جبيل.

والدة تارا عماد تعود أصولها إلى دولة مونتينجرو وهى إحدى دول البلقان الأوروبية، وقالت تارا عماد في لقاء سابق ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى: إنها ليست مصرية 100% حيث إن نصفها مصري والنصف الآخر من مونتينجرو المعروفة في مصر باسم “الجبل الأسود”، متابعة أنها والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان، وأكدت أنها زارتها أول مرة وهى فى الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك، ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

وعرض مؤخرًا لتارا عماد مسلسل العودة ، وهو مسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.



بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن

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