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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها بالملابس الرياضية داخل الجيم

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت ميرنا نور الدين، في الصور ترتدي طقم رياضي يتكون من بنطلون من اللون الأسود، وتوب وجاكيت من نفس اللون، وحظت ملابسها على إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها .

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٦_٢٠٢٥٥٨

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