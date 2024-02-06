رئيس الوكالة المصرية يبحث مع السفير الياباني التعاون في مجال استكشاف الفضاء

بحث الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور شريف صدقي، مع سفير اليابان بالقاهرة السفير أوكا هيروشي، ونائبه والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب التعرف على برامج وأنشطة الوكالة في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء.

رحب الدكتور شريف صدقي، اليوم الثلاثاء، بالوفد الياباني لزيارته مقر الوكالة، مشيرا إلى الفرص المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين، شارحا مهام الوكالة واختصاصاتها وأهدافها ودورها محليا وإفريقيا، مستعرضا أحدث منشآتها وكذلك الشركاء الدوليين في التعاون.

أشار صدقي إلى أن مصر واليابان تمتلكان احتياجات متشابهة في مجال تطبيقات الأقمار الصناعية، مثل مراقبة الأرض، والاتصالات، وعلوم الفضاء؛ مما يمكن من استفادة البلدين في تطوير تطبيقات الأقمار الصناعية الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين مع توفير حلول مبتكرة.

أوضح أنه من خلال التعاون بين وكالة الفضاء في مصر وقطاع الفضاء في اليابان، يمكن أن يستفيد البلدان من خبراتهما وقدراتهما المشتركة في تطوير قطاع الفضاء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

من جانبه، هنأ السفير الياباني الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لإطلاق مصر القمرين الصناعيين مصر سات 2 و نكس سات 1، مشيدا بالتطورات السريعة التي شهدتها وكالة الفضاء المصرية خلال العامين السابقين.

واستعرض مهام وأهداف وكالة الفضاء اليابانية، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الفضاء والتدريب إلى جانب الأبحاث المتعلقة بعلوم تكنولوجيا الفضاء والتغير المناخي.

وعقب ذلك، زار الوفد الياباني معامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية وكذلك معمل الاستقبال والتحكم للقمر الصناعي مصر سات 2.

