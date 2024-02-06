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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر: وضع خطط لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع سفارة سويسرا

صدى البلد

بحث عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة سويسرا في مصر ايفون بومان والقنصل الفخري سيمون هوش، سبل التعاون في مختلف المجالات.


وأشار محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، إلى استعداد المحافظة المستمر سياحيا واقتصاديا لاستقبال السائحين على مدار العام، لافتا إلى معالم المحافظة ومقوماتها السياحية في كافة الأنشطة السياحية والاجتماعية.


وناقش المحافظ، خلال اللقاء، مع الجانب السويسري، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ووضع خطط لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والبيئة لتعزيز التفاهم المشترك وتعزيز الروابط الثقافية بينهما.


يأتي اللقاء في إطار استمرار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا وتوسيع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.


من جهة أخرى، نظم مركز النيل للإعلام بالغردقة، دورة تدريبية لطالبات التعليم الفني، بعنوان الصناعات اليدوية "اصنع بيدك" بفرع مجمع إعلام الغردقة، ضمن فعاليات حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" في إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.


وأكدت مدير إعلام البحر الأحمر وأسوان نرمين أبو سريع، في بيان، أن الحملة تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحث على العمل والإنتاج؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.


وأشارت إلى أن الدورة التدريبية أٌقيمت بمشاركة من مجمع إعلام الغردقة والمجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر ووحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بتعليم البحر الأحمر.


وقالت إن الندوة تناولت تعليم الفتيات عمل المشغولات اليدوية من تحف فوانيس رمضان والأعمال اليدوية البسيطة، ويهدف مشروع التطوير إلى الانتقال بالإنتاج من السوق المحلية إلى العالمية والمنافسة في المعارض الدولية والاستفادة من الخبرات في تدريب كوادر جديدة من المرأة والشباب، لاستمرارية الحرفة التراثية المميزة، ورفع شعار فخر الصناعة المصرية، والتمثيل المشرف لمصر في الأسواق الدولية.

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