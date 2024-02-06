شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة خاصة بعد ظهورها من الحرم المكي

وجه الفنان وائل عبدالعزيز، رسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد ظهورها وهي تؤدي مناسك العمرة، بالمملكة العربية السعودية.

ونشر وائل عبدالعزيز صورة شقيقته ياسمين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق قائلا:" اللهم تقبل ويكتبلك الخير كله".

ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن العوضي

كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت، مؤخرًا، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".