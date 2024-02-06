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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن دورة إعداد شباب الوزارة للقيادة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لدورة "إعداد شباب الأوقاف للقيادة" بالشروط التالية. 

وأوضحت الأوقاف، أنه يشترط الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وأن يكون معينًا مسكنًا على الدرجة الثانية على الأقل، في وزارة الأوقاف أو أي من الجهات التابعة لها (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - هيئة الأوقاف المصرية - مستشفى الدعاة - المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف).
 

كما يشترط أن يكون تقديره العام ممتاز آخر ثلاث سنوات وحاصل على دورة (icdl) بأكاديمية الأوقاف، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاء أو عوقب بمعرفة النيابة آخر خمس سنوات. 
 

وبالنسبة للقطاع الديني أن يكون قد حصل على أي مما يأتي:
• دورة قادة فكر. 
• الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف. 
• دورة المهارات الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام. 
• أن يكون قد اجتاز أيا من اختبارات الإيفاد للخارج (أئمة ، قراء). 
• أن يكون ممن اجتازوا اختبارات مديري الإدارات بنجاح وتم تسلمهم العمل مديري إدارات وما زالوا على رأس عملهم.

علمًا بأن كل من يجتاز هذه الدورات بتميز سيتم الدفع به في العمل القيادي أو الإدارة الإشرافية وفق درجته الوظيفية ودرجة تميزه، علمًا بأن من سيتقدم ويتم تصعيده عن الدرجة التي هو فيها إلى درجة إشرافية أو قيادية أعلى سيتم تسليمه العمل في المكان الذي تراه الوزارة مناسبًا على مستوى الجمهورية ولا يحق له ساعتها الرفض أو الاعتذار.

فعلى الراغبين في الالتحاق بالدورة التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyQAXAKK-O4A3onnVxWo1BDp0bb1Edfhx1FHbTeF3qBhc37Q/viewform?usp=sf_link

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