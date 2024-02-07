كاتبة وثائقي ذهاب وعودة: الفيلم يعكس العلاقة الخاصة بين الشعبين الروسي والمصري

كشفت أنيسة مراد كاتبة سيناريو الفيلم الوثائقي ذهاب وعودة الذي يتحدث عن العلاقات المصرية الروسية، كواليس العمل.

قالت أنيسة مراد في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن":" كان لدينا العديد من الأفكار الخاصة بالعلاقات المصرية الروسية ".

وأضافت أنيسة مراد :" وثائقي ذهاب وعودة يعكس الحب والعلاقة الخاصة بين الشعب الروسي والمصري".

وتابعت أنيسة مراد :" فيلم ذهاب وعودة يستعرض محطات جمعت الدولتين خلال 80 سنة وهو عبارة عن قصة إنسانية ".

أكملت أنيسة مراد :" تعرفنا خلال الفيلم على ابرز المحطات في العلاقات المصرية الروسية المترسخة منذ سنوات طويلة ".