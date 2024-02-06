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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ندى بسيوني تبهر العيون بإطلالة شبابية .. شاهد

ندى بسيوني
ندى بسيوني

شاركت النجمة ندي بسيوني متابعيها بصورة من أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وبدت ندي بإطلالة شبابية مُبهجة مُرتدية فستان بلوفر صوف باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية  تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلاً علي كتفيها، وقامت بوضع أحمر الشفاة باللون الوردي أيضًا مما أبرز جمال ورقة ملامحها و أعطاها لوك هادي و ساحر.

أحدث أعمال الفنانة ندى بسيوني

وشاركت الفنانة ندى بسيوني مع أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة “سينرجي”، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، وندى بسيوني، ودنيا المصرى، ونور إيهاب، ومحمد مهران، ونهال عنبر صبري عبد المنعم، ومفيد عاشور، وأيمن عزب، ومحمود الشرقاوى، وعدد آخر من الفنانين.

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