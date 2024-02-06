RT تطلق فيلما وثائقيا بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية

أطلقت قناة RT Arabic بالتعاون مع سفارة روسيا الاتحادية لدى مصر، العرض الأول لفيلمها الوثائقي "ذهاب وعودة"، احتفالا بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

ويروي الفيلم قصة مترجم عسكري سوفيتي أرسل في مهمة لمصر في أوائل السبعينيات، وخلال إقامته في مصر، بدأت حرب أكتوبر، حيث كان الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة حليفا للدول العربية، وعودته بعد عدة عقود من الزمن سائحا إلى هذا البلد الذي أحبه وربط جزءا كبيرا من حياته بتعلم ثقافته ولهجته. من خلال ذكريات البطل يستحضر الفيلم أهم المحطات التي دعمت أسس الصداقة بين البلدين.

تنقلنا ذكريات بطل الفيلم إلى الماضي الجميل، حيث يتذكر كيف كان الطلبة السوفييت والمستشرقون مولعين بالسينما المصرية، وكيف عاش في مساكن الضباط، حيث التقى أحد المحاربين القدامى المصريين وتبادل معه أطراف الحديث عن الماضي حين كان السوفييت يقفون مع الجيش المصري في خندق واحد.

ويجول الفيلم بعيني بطله في أحياء القاهرة الأصيلة، بدءا من خان الخليلي وصولا إلى الأحياء والمناطق الحديثة التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة.

حضر العرض الأول لفيلم " ذهاب وعودة" ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية خالد عمارة، والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، والسفير الروسي لدى مصر جيورغي بوريسينكو، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المصرية الأخرى.

وقال مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأوروبية خالد عمارة في كلمة الترحيب: "أود الإشارة إلى دور ومساهمات وسائل الإعلام عموما والقنوات التلفزيونية خصوصا.. وأريد التأكيد على الدور الذي لعبته وتلعبه قناة روسيا اليوم، هذه القناة أخذت منذ انطلاقتها تلعب دورا هاما، حتى قبل أن تبدأ التوترات الأخيرة في أوروبا والشرق الأوسط، خلال جائحة كوفيد 19 لعبت هذه القناة دورا كبيرا من خلال نقل المعلومات المهمة للجميع وعرض برامج متنوعة، وخاصة الأفلام الوثائقية المميزة خلال هذه المرحلة الحرجة جدا للعالم أجمع".

وقال السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو: "لقد قاتل جنودنا معا من أجل سيادة مصر خلال ما يسمى بحرب الاستنزاف، حقق المصريون النصر في 6 أكتوبر 1973 باستخدام الأسلحة السوفيتية، وفيلم "ذهاب وعودة مكرس إلى حد كبير لهذه الصفحة تحديدا من تاريخنا المشترك، كما شهدت العلاقات الروسية المصرية على مدى السنوات العشر الماضية صعوداً جديدا قويا، الرئيسيان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي ارتقيا بعلاقات البلدين إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية".

وقالت مديرة قناة RT Arabic: "فريق RT Arabic على اتصال دائم بممثلي وسائل الإعلام المصرية الرئيسية، وكجزء من هذه الزيارة اتفقنا على التعاون مع قناة صدى البلد وراديو مصر. نحن على يقين من أن تفاعلنا سيكون مثمرا".

وأضافت مناع :"قناتنا مستعدة لمشاركة إنجازاتها في استخدام أحدث التقنيات في غرفة الأخبار وعلى الانترنت، مؤكدة أن "زملاءنا المصريين سيساعدون قناتنا على توسيع جمهورها في أكبر دولة في العالم العربي (مصر)".

ويعرض فيلم "ذهاب وعودة" على قناة RT Arabic والقنوات المصرية “صدى البلد” و"TeN TV".

قناة RT Arabic هي جزء من شبكة RT التلفزيونية العالمية، التي تتكون من مجموعة قنوات إخبارية باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والألمانية والقناة الوثائقية RTD باللغتين الروسية والإنجليزية.

وتمتلك شبكة RT مواقع إلكترونية بسبع لغات، بما في ذلك الصربية والروسية، ووكالة الوسائط المتعددة العالمية RUPTLY، التي تقدم محتوى حصريا للقنوات التلفزيونية حول العالم.

كما تتواجد RT باللغة الصينية على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة، وكذلك على الشبكات الاجتماعية باللغة الهندية، وسبق لشبكة RT أن وصلت إلى نهائيات جائزة "إيمي" الدولية المرموقة 11 مرة.

(جائزة إيمي - هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن إيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني).

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