حسام موافى: شرب المياه يصبح قاتلا فى هذه الحالات

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن المياه من الممكن أن تكون قاتلة، موضحًا: "ممكن يكون مريض قلب وبيأخذ أدوية مدرات بول لمنع احتباس المياه في الجسم، بنعمل طريقة علاجية تسمى توازن السوائل نسبة وتناسب بين البول وكمية الماء التي يشربها".



وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة في القصر العيني، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "حالات تليف الكبد والفشل الكلوي تحتاج إلى توازن سوائل؛ فالمياه تعمل على تخفيف محتويات الدم والدورة الدموية في جسم الإنسان، وقد تؤدي زيادة المياه إلى موت الإنسان، إذ تعمل على تخفيف الصوديوم والكالسيوم والجلوكوز والمغذيات الموجودة بالدم".

وأضاف: "بمجرد دخول مياه للجسم يبدأ في التصرف بطردها بالخارج عن طريق العرق والبول لأن حجم المياه في الدم ثابت للتخفيف، فالدم في الجسم العادي 5 لترات لا تزيد مع زيادة شرب المياه وإنما يتم التصرف في إخراجها من خلال مخارج المياه في الجسم".