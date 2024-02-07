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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في حمص | فيديو

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” في نبأ عاجل، بأن وسائط الدفاعات الجوي تصدت لأهداف مُعادية في المنطقة الوسطى على مدينة حمص.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنه تم سماع دوي أكثر من 9 انفجارات في مدينة حمص وريفها، ناجمة عن سقوط صواريخ مجهولة يرجح أنها إسرائيلية بالقرب من مصفاة حمص، والقصير ومزارع الأوراس على أطراف مدينة حمص، حيث تتواجد نقاط عسكرية لقوات النظام و”حزب الله” اللبناني في المنطقة.

كما انفجر صاروخ في مبنى بحي الحضارة بحمص يرجح أنه ناجم عن سقوط بقايا صاروخ أطلق من قبل قوى الدفاع جوي السوري، حيث حاولت المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أولية.

ونشر المرصد السوري، مقطع فيديو يظهر انفجارات في مدينة حمص وريفها.

حمص المنطقة الوسطى المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات مدينة حمص

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