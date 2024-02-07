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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الذهب
الذهب

أسعار الذهب في مصر، شهدت حالة من عدم الاستقرار ما بين ما بين صعود وهبوط خلال اليوم الواحد، ولكن هذا التذبذب اقل حده مقارنة بـ التذبذب الماضي.

وسلسلة الاضطرابات بدأت بارتفاعات قوية تم على أثرها وقف البيع والشراء، ثم تراجعت أسعار الذهب بقوة، بعدها بدأت وتيرة تذبذب محدودة خلال الأيام القليلة الماضية ولكن يغلب عليها الانخفاض.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024، خلال مستهل التعاملات، حيث افتتح الذهب عيار 21 اليوم على سعر 3630 مقارنة بـ 3475 جنيهًا بمستهل تعاملات أمس الثلاثاء.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 ألف جنيه مقابل 29.040 جنيهًا مستهل تعاملات أمس بارتفاع قدره 1040 جنيهًا.

وكان قد خسر أسعار الذهب الأيام القليلة الماضية، نحو 500 جنيه تقريبًا منذ بداية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعالميًا عانت الأسواق من انخفاض كبير خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية. 

يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولارًا للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجّلت أعلى مستوى عند 2036 دولارًا للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولارًا للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7%.

تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم.

سعر الذهب عالميا 

سجّلت أسعار الذهب عالميًا أعلى مستوى عند 2036 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب في مصر 

سجّل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3630 جنيهًا للبيع و3555 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3111 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3630 جنيهًا للبيع و3555 جنيهًا للشراء. 

 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4149  جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 29.040 جنيهًا مقابل 29.200 جنيه بمستهل تعاملات أمس

الذهب اليوم

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وطالبت الشعبة جموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

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