البيت الأبيض يكشف حقيقة منع صحفي أمريكي من إجراء مقابلة مع بوتين

كشف البيت الأبيض، حقيقة تصريحات الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون التي قال فيها إن الإدارة الأمريكية كانت تحاول منعه من إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "لا، على الأطلاق".

جاء ذلك خلال ردها على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض يسعى لمنع كارلسون من إجراء المقابلة.

وكان كارلسون قد صرح بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حاولت منعه من إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين، الأولى قبل 3 سنوات والثانية الآن.

ووصل كارلسون إلى موسكو الأسبوع الماضي، وأعلن في مقطع فيديو تم نشره يوم الثلاثاء أنه يعتزم إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي.