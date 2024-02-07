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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن إدانة مصر التفجير الإرهابى الذي وقع في سوق شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وجاء في بيان الخارجية، الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على "فيسبوك": "أعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا الحادث المشين، ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لجميع المُصابين".

ولقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء قصف بمدافع الهاون على سوق بكارو الرئيسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسقطت أربع قذائف هاون اليوم في سوق بكارو، أحد أكبر الأسواق في الصومال، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الانفجارات تأتي بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.

العاصمة الصومالية مقديشو العاصمة الصومالية

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