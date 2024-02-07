أمريكا تتعرض لرائحة كريهة في الربيع بسبب غزو ترليون حشرة| تفاصيل

تستعد الولايات المتحدة للتعرض لرائحة كريهة لا تنسى خلال فصل الربيع المقبل عن طريق غزو تريليون حشرة من نوع الزيز.

ستظهر حشرات الزيز الدورية التي تنتمي إلى حضنتين منفصلتين، الحضنة XIII وBrood XIX، معًا في حدث ظهور مزدوج (نادر) ستشهده 16 ولاية أمريكية.

مرة كل 221 عامًا

يمكن أن تظهر الحشرة في جميع أنحاء الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة، حيث تتوافق جداول حضنتين منفصلتين لأول مرة منذ عام 1803.

تمثل الحضنة XIII وBrood XIX مجموعتين متميزتين من حشرات الزيز الدورية (Magicicada) التي تظهر وفقًا لدورات حياة تبلغ 17 و13 عامًا على التوالي.

ففي حدث طبيعي نادر يحدث مرة كل 221 عامًا، ستحفر هاتان الحاضنتان نفقًا متزامنًا عبر الأرض إلى السطح بدءًا من أواخر أبريل عبر 16 ولاية.

وقال الخبراء لصحيفة نيويورك تايمز إن هذا الحدث، المعروف باسم الظهور المزدوج، يمكن أن يؤدي إلى تهجين الحاضنتين. فقال فلويد شوكلي، عالم الحشرات ومدير المجموعات في متحف سميثسونيان الوطني للطبيعة أنه "في ظل الظروف المناسبة ومع العدد المناسب من الأفراد الذين يتزاوجون، لديك إمكانية إنشاء حضنة جديدة في دورة جديدة من هاتين الحشرتين."

وقال شوكلي إنه من المرجح أن تتجمع حشرات الزيز في مناطق الغابات والمساحات الحضرية الخضراء القريبة من مكان ظهور الحشرات.

الجوز المتعفن

وأضاف أنه "في المناطق الحضرية سيكون هناك أعداد كافية لإخراج أجسادهم" التي تنبعث منها رائحة لا تنسى تشبه رائحة الجوز المتعفن.

وتقضي حشرات الزيز الدورية، والتي تتكون من سبعة أنواع، معظم حياتها تحت الأرض كحوريات وتتغذى على النسغ الذي يتسرب من جذور الأشجار.

وبعد 13 أو 17 عامًا من الحرمان من ضوء النهار (حسب النوع)، تحفر الحشرات إلى السطح باستخدام أرجلها الأمامية وتتحول إلى كائنات بالغة.

ويهز الذكور الأغشية الموجودة على جانبي أجسادهم لإنتاج أغنية - ربما أعلى من صوت الطائرة في الجوقة - التي تجذب أقرانها، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبمجرد الانتهاء من التزاوج، تقوم الإناث بقطع شقوق في أغصان الأشجار لوضع بيضها فيها.وتعيش حشرات الزيز الدورية البالغة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ولا تعيش لترى بيضها يفقس بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا. ثم تسقط الحوريات حديثة الفقس على الأرض وتحفر نفقًا في التربة لتكرار الدورة.

ومن المحتمل أن ينتهي حدث الظهور المزدوج لهذا العام في أوائل شهر يوليو. ويوصي العلماء بترك حشرات الزيز بمفردها إن أمكن، فهي مفيدة للنظام البيئي، ولا تعض ولا تلسع، ولا تحمل الأمراض.

مفيدة للتربة ولا تؤذي

وقال جين كريتسكي، أستاذ علم الأحياء الفخري في جامعة ماونت سانت جوزيف في أوهايو، إن حشرات الزيز الناشئة تعمل على تهوية التربة عندما تحفر في السطح، وعندما تضع الإناث بيضها، فإنها تؤدي خدمة تشذيب طبيعية تؤدي إلى نمو المزيد من الزهور والفاكهة في العام التالي.

وأضاف: "إن العدد الكبير من حشرات الزيز البالغة يوفر ثروة غذائية لجميع أنواع الحيوانات المفترسة، مما قد يكون له تأثير إيجابي على سكانها" مشيرًا إلى أنه . "أخيرًا، بعد أن تموت حشرات الزيز، تساهم أجسامها المتحللة بكمية هائلة من النيتروجين والمواد المغذية الأخرى في التربة."