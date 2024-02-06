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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

عشان ابنك مايتوهش..
عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة

تصدر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) لمواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة لتجنب فقدان الأطفال في الشوارع باستخدام أداة بسيطة و"رخيصة" للغاية.

مصابيح الفلورسنت

وأظهر الفيديو الذي نُشِر عبر حساب (الصين بالعربية) الأمهات في الصين وهم يضعون على ملابس أطفالهم نوع من مصابيح الفلورسنت التي تضئ أثناء سير الأطفال في الشوارع لسهولة تحديد مواقعهم.

ويعرف المصباح الفلوري أو مصباح الفلورسنت بأنه يعتمد في إضائته على التفريغ التألقي من خلال عمله ببخار الزئبق عند مرور تيار كهربائي به ليخرج أشعة فوق بنفسجية تتقابل مع المادة الفلورية التي تغطي سطحه الداخل ليضئ بلون أبيض أو ألوان أخرى.

وتفاعل المتابعين مع الفيديو مشيدين بهذه الطريقة البسيطة حيث قال أحدهم "روعة" بينما قال آخر "جميل" فيما قال ثالث "إنها طريقة سهلة التركيب".

مواطن صيني تجنب فقدان الأطفال أداة بسيطة مصابيح الفلورسنت المصباح الفلوري

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