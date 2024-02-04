الحمامات العامة.. علماء يكشفون أصل وصول بق الفراش إلينا قبل 2000 عام|تفاصيل

استطاع علماء الأثار اكتشاف أمر نادر للغاية وهو أصل مجيء حشرات بق الفراش إلينا قبل ما يقرب من 2000 عام من خلال عثورهم على بقايا لها في فيندولاندا، وهو موقع حامية رومانية جنوب جدار هادريان في نورثمبرلاند بإنجلترا.

وأكد العلماء أن بق الفراش جاء إلى بريطانيا مع الرومان منذ 2000 عام، ويتمتع الرومان بسمعة كونهم نظيفين للغاية، لذا فمن المثير للاهتمام العثور على كل هذه الحشرات التي تتعارض مع ذلك.

من السباكة إلى الحمامات العامة، ترك الرومان بصماتهم على صحة بريطانيا، لكن ربما لم تكن كل الأمور إيجابية، فاكتشف علماء الآثار الذين يعملون في فيندولاندا أدلة جديدة على أن الرومان جلبوا لبريطانيا أيضًا... بق الفراش، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ذا جارديان.

قفصين صدريين لبق الفراش

وقال الدكتور أندرو بيرلي، الذي يرأس فريق فيندولاندا الأثري: "من النادر للغاية العثور عليها في أي سياق قديم".

تم هذا الاكتشاف من قبل كاتي وايز جاكسون، 24 عامًا، وهي طالبة بجامعة كلية دبلن (UCD) تعمل على المواد المستخرجة كجزء من درجة الماجستير البحثية في علم الآثار، وهي دراسة الحشرات في المواقع الأثرية.

وبالتركيز على واحدة من أدنى طبقات فيندولاندا، والتي يعود تاريخها إلى حوالي عام 100 ميلادي، وجدت "جاكسون" قفصين صدريين يعتقد أنهما جاءا من بق الفراش الشائع المعروف باسمه اللاتيني Cimex lectularius .

وإحدى النظريات التي افترضها علماء الأثار أن الرومان جلبوا بق الفراش إلى بريطانيا في مراتبهم المصنوعة من القش. وقالت وايز جاكسون: "من المحتمل جدًا أنهم جاؤوا بكل ما جلبه الرومان معهم. اليوم، نرى بق الفراش يسافر على متن الطائرات في الأمتعة وفي الملابس. "

وكان الرومان يجلبون معهم الملابس والتبن والحبوب بكميات كبيرة عندما كانوا يقيمون معسكراتهم في بريطانيا. لذا فهي فرصة مثالية لواحدة أو اثنتين من بق الفراش للتنقل معهم والتكاثر داخل حدود المملكة المتحدة.