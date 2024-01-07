30 يورو ثمن تفتيش الغرفة الواحدة.. فنادق باريس تواجه بق الفراش قبل دورة الألعاب الأولمبية.. ومهندس كوري يبتكر الحل

بق الفراش يهدد دورة الألعاب الأولمبية.. تواجه العاصمة الفرنسية باريس، خطر سريع الانتشار وهو "بق الفراش" وذلك عقب انتشار حشرات بق الفراش، وذلك عقب زيادة البلاغات عن هذه الحشرات، والتي أدت إلى إغلاق المدارس، في باريس.

ومن المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، والمقرر اقامتها من يوم 26 يوليو المقبل وحتى 11 أغسطس 2024، ولكن بسبب زيادة البلاغات عن انتشار حشرة بق الفراش في باريس، تكثف فنادق باريس جهودها لمواجهة هذه الطفيليات قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة خلال فصل الصيف.

بق الفراش يهدد دورة الألعاب الأولمبية



ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، فإن الكثير من القائمين على القضاء على الحشرات في العاصمة يتلقون طلبات لتفتيش الغرف الفندقية باستخدام الكلاب البوليسية، وأضافت أن أصحاب الفنادق على استعداد لبذل قصارى جهدهم لضمان خلو غرفهم من الطفيليات.

وقال سيباستيان بيزوكارو، رئيس رابطة خبراء الكشف عن بق الفراش باستخدام الكلاب، إن الفنادق لا تريد دعاية سلبية، من خلال نشر صورة لبق الفراش على منصة للحجوزات، لذلك فهي تنظم عمليات فحص وقائية للغرف.