وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

تصدر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (X) للقاء الأول الذي جمع بين زوجين بعد أن فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54 عام.

وأوضح مقطع الفيديو رجل وامرأة في أرذل العمر وهم يمسكان ببعضهما البعض وتبكي المرأة بشدة غير مستوعبة أنها ترى زوجها الذي لم تعثر عليه منذ الحرب العالمية الثانية ولمدة 54 عامًا.

المرأة ظلت وفيه بينما الرجل "عاش حياته"

وتوج مقطع الفيديو الذي نشر عبر حساب WHR بعنوان يوضح أن المرأة لم تتزوج بعد فراق زوجها بينما مارس الرجل حياته بشكل طبيعية وأنجب أبناء وأصبح لديه أحفاد.

ويبدو أن هذا المقطع مأخوذ من برنامج تليفزيوني حيث تفاعل جمهوره (رجالًا ونساءً) مع اللقاء باكيين.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع المقطع حيث قال أحدهم "عشان تعرفو ان المراة دائما هي المخلصة"، بينما قال أخر " هكذا حافظ الزوج على البشرية من الانقراض وتزوج غيرها وانجب احفاد شكرا له". فيما قال ثالث " وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن ان لا تلاقيا".