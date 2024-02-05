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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإفراج عن "حمامة" بالهند اعتقلت 8 أشهر لسبب غريب| تفاصيل

الإفراج عن حمامة
الإفراج عن "حمامة" بالهند اعتقلت 8 أشهر لسبب غريب

تدخلت منظمة حقوق الحيوان (بيتا) لإطلاق سراح "حمامة" احتجزتها الهند لمدة 8 أشهر ظنًا منها أنها تعمل "جاسوسة" لصالح دولة الصين.

جاسوسة لصالح الصين

وقالت (بيتا): "بعد أن علمنا أن حمامة كانت محتجزة في مستشفى باي ساكارباي دينشو بيتي للحيوانات (BSDPHA) في باريل كحالة ملكية لمدة ثمانية أشهر ، سارعت منظمة بيتا الهند إلى العمل لتأمين تحرير الطائر من الأسر، وفقًا لتقرير CNN.

وتم احتجاز الحمامة في شهر مايو من العام الماضي بعدما تم القبض عليها بالقرب من إحدى الموانئ بمومباي الهند. وكانت هناك رسالة مكتوبة على أجنحة الحمامة بكلمات "تبدو صينية" وهو ما أدى إلى الاشتباه في كونها جاسوسة لصالح الصين.

وتبين بعد ذلك أن الحمامة تصنف من طيور السباقات في مدينة تايوان الصينية وهربت إلى الهند.

وهذه ليست الحمامة الأولى التي تم احتجازها في الهند حيث أنه في عام 2016 تم العثور على حمامة تحمل رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

منظمة حقوق الحيوان بيتا حمامة جاسوسة الصين الهند

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