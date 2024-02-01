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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

عضو بالكونجرس الأمريكي
عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة

تجرد عضو بالكونجرس الأمريكي من إنسانيته وتحدث بكل قسوة عن أطفال الشعب الفلسطيني في لقاء له مع ناشطات ومحاورات أجنبيات. 

بدأ الحديث عندما سألته ناشطة "ألم تر صور كل هؤلاء الأطفال الذين قتلوا؟" فأطلق براين ماست عضو الكونجرس العنان لما بداخله من عنف قائلًا لها "هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء حول العالم!"

ينبغي لهم الخروج

فقالت له الناشطة متعجبة "الأطفال؟!" لتقاطعها محاورة أخرى سائله عضو الكونجرس "ماذا عن نصف مليون إنسان يموتون جوعًا في غزة؟" فأجابها قائلًا: "النصف مليون إنسان اللذين يموتون جوعاً هم أشخاص ينبغي لهم الخروج وتشكيل حكومة لا تهاجم إسرائيل بشكل يومي!"

ثم دخلت محاورة ثالثة في الحديث وقالت له "لقد دمروا (في إشارة لإسرائيل) بنية تحتية في غزة أكثر مما تم تدميره في دريسدن الألمانية، فأجابها (ماست) مؤكدًا أن هناك بنية تحتية أخرى يجب تدميرها فهناك المزيد الذي يحتاج إلى التدمير "وسيكون هناك المزيد مما سيتم تدميره"

إلغاء الأونروا

وعندما سألته المحاورات "هل تريدون رؤيتهم يموتون جوعًا؟ فوكالة الأونروا هي من تبقيهم على قيد الحياة" أجابها (ماست) قائلًا: أنا أريد أن أتأكد من ألا نعطي دولارًا واحدًا أو سنتًا واحدً للأونروا وأن "تُلغى تمامًا".

كما أكد العضو بالكونجرس الأمريكي أن الأمم المتحدة كانت "غبية" لإنشائها الأونروا في عام 1948. 

وأثار هذا الحديث استفزاز إحدى المحاورات مما دفعها لمهاجمة (ماست) قائلة له "أنت بلا قلب، هل تدرك مدى قسوتك؟ فهؤلاء الأطفال يُذبحون والآن تريد أن تأخذ القليل المتبقي من الطعام والماء والدواء والإمدادات؟!" فأجابها قائلًا: سأتأكد من أن دولارات ضرائبكم لا تذهب للأونروا وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك.

عضو بالكونجرس الأمريكي أطفال الشعب الفلسطيني إلغاء الأونروا الاونروا إسرائيل غزة

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