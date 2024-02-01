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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف ملعقة تواليت تعود للعصر الروماني ببريطانيا.. لن تصدق فيما كانت تستخدم

اكتشاف ملعقة تواليت
اكتشاف "ملعقة تواليت" تعود للعصر الروماني ببريطانيا

اكتشف أحد كاشفي المعادن في بريطانيا كنزًا من نوع خاص وهو "ملعقة تواليت" فضية تعود للعصر الروماني في بريطانيا.

توصل فالنتيناس أفديجيفاس إلى هذا الاكتشاف الغريب في عام 2020 أثناء استكشاف مقاطعة فالي أوف جلامورجان في ويلز. 

وقام بتسليم القطعة الأثرية المعدنية إلى مخطط الآثار المحمولة في ويلز، وهي سلطة محلية تعمل مباشرة مع كاشفي المعادن الذين اكتشفوا القطع الأثرية. والأداة موجودة حاليًا في حوزة Amgueddfa Cymru – متحف ويلز، وفقًا لموقع Live Science.

الزجاجات ذات العنق الطويل

تحتوي الملعقة الفضية (المعروفة أيضًا باسم الليجولا الرومانية) على وعاء دائري ضحل متصل بمقبض رفيع منحني، وكانت تستخدم لاستخراج مستحضرات التجميل والعطور من الزجاجات ذات العنق الطويل.

ونظرًا لأن الأداة كانت مصنوعة من الفضة بدلاً من سبائك النحاس الأقل تكلفة، يعتقد الباحثون أنها كانت تستخدم لاستخراج الصبغات أثناء الإجراءات الطبية، لأن الفضة لها خصائص مضادة للميكروبات. 

وتم العثور على "ملاعق مراحيض" مماثلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ملعقة عاجية تصور صقرًا من مصر القديمة، وتوفر نظرة ثاقبة للحياة اليومية للأشخاص من العصور القديمة والرومانية.

ملعقة تواليت العصر الروماني بريطانيا مقاطعة ويلز مقاطعة فالي أوف جلامورجان الزجاجات ذات العنق الطويل الاجراءات الطبية

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