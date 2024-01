"تجمع بين لهجتين".. اكتشاف لغة جديدة في أمريكا| تعرف عليها

ظهرت لهجة جديدة في أجزاء معينة من مدينة ميامي الأمريكية بسبب الاختلاط الثقافي بين المتحدثين باللغة الإسبانية والإنجليزية.

اللهجة المميزة هي لهجة إنجليزية متأثرة بالإسبانية، ولدت بعد عقود من الهجرة إلى مدينة ميامي بجنوب فلوريدا من البلدان الناطقة بالإسبانية.

ويعرف عن مدينة ميامي أنها واحدة من أكثر المدن ثنائية اللغة في الولايات المتحدة، حيث تتكون المدينة من أغلبية سكانية من ذوي الأصول اللاتينية والإسبانية.

عبارات خاصة

وفي العقود الأخيرة، اختلطت اللغات الإسبانية مع الإنجليزية الأمريكية، مما أدى إلى ظهور لهجة جديدة تتكون من تعبيرات وعبارات خاصة بها، وفقًا لموقع indy100.

وقال اللغويون في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي إن التطور اللغوي في المدينة هو مثال رائع لكيفية تغير شكل اللغات البشرية باستمرار في مواجهة الظروف التاريخية والاجتماعية.

وتأخذ هذه اللهجة الجديدة جوانب من الأقوال الإسبانية وتترجمها مباشرة إلى اللغة الإنجليزية، مع الحفاظ على البنية الإسبانية الحالية لهذه العبارة.

على سبيل المثال، تصبح كلمة "bajar del carro" هي "get down from the car" - وليس "get out of the car" كما تتوقع أن ترى في معظم اللهجات الإنجليزية الأمريكية.

ولم يتم اعتماد هذه اللهجة الجديدة من قبل المتحدثين ثنائيي اللغة فقط. في الواقع، لاحظ اللغويون أن بعض العبارات أصبحت معتمدة من قبل المتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية أيضًا.