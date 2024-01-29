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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنقذ نجله من الغرق.. مسئول أمريكي يتعرض لصدمة في بحيرة جليدية| شاهد

كيفن هاول مدير بلدة
كيفن هاول مدير بلدة كارمل بولاية ماين الأمريكية

نجح مسئول أمريكي يعمل كمدير بلدة كارمل بولاية ماين الأمريكية في إنقاذ نجله البالغ من العمر 4 سنوات من الغرق في بحيرة جليدية لكنه تعرض لموقع صادم بعد ذلك!

وقال مكتب عمدة مقاطعة بينوبسكوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كيفن هاول، 51 عامًا، وابنه كانا يعبران جزءًا من بحيرة إتنا حوالي الساعة 6:30 صباحًا يوم الجمعة عندما انزلقا وسط الجليد.

وقال مكتب الشريف إن هاول تمكن من إخراج ابنه من المياه الجليدية وأرسله للعثور على والدته في منزلهم، على بعد حوالي ثلث ميل من البركة، وفقًا لتقرير على موقع CNN.

سقوط وسط الجليد ووفاة حتمية

وأوضح المكتب أن الصبي ركض إلى المنزل وأبلغ والدته التي طلبت منه البقاء في المنزل، واتصلت برقم 911، وهرعت لمساعدة زوجها. وفي طريقها، أمسكت بمرساة وحبل وركضت إلى الماء.

وبينما كانت تحاول إنقاذ زوجها، سقطت (كاتي)، زوجة (هاول)، وسط الجليد ولم تتمكن من الخروج من الماء.

وفي ذلك الوقت تقريبًا، وصل محقق شرطة مقاطعة بينوبسكوت، جوردان نورتون، إلى مكان الحادث وبدأ بالزحف عبر الجليد لإنقاذ (كاتي) واستطاع القيام بذلك بالفعل، ولكن لم يكن هناك أي أثر لهاول.

أعاد المحقق نورتون الأم إلى المنزل والتقى بابنها. بعد ظهر اليوم ذاته ، تمكن فريق البحث من تحديد موقع هاول في الماء. وانتشل الغواصون في قسم مصايد الأسماك والحياة البرية بالولاية جثة هاول.

مسئول أمريكي الغرق بركة جليدية بحيرة إتنا كيفن هاول

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