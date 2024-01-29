حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) لشاب قام بوضع كيس شاي تحت المجهر فوجد كائنات وأشياء غريبة به.

بدأ الشاب بقطع "فتلة" الشاي لإخراج المسحوق الأسود الذي يوجد بداخلها ثم وضعه في طبق زجاجي صغير تحت المجهر وأخذ يقلب في حبات الشاي بواسطة أداة حديدية ليشاهد ما يوجد بينها وكانت الصدمة الحقيقية!

حشرات وكائنات حية

وفقًا لمقطع الفيديو الذي مدته 40 ثانية، وجد الشاب حشرات وكائنات لازالت حية بين حبيبات الشاي!

شخص يضع كيس شاي تحت المجهر ويجد كائنات واشياء غير متوقعة 😰! pic.twitter.com/nr33Yn3P9F — WHR (@whrumor) January 28, 2024

وفي سياق موازي، حذر طبيب التغذية مجدي نزيه من شرب الشاي بعد الوجبات الدسمة وخاصة اللحم لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما قال (نزيه) في لقاء له ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد أن الشاي الأسود مفيد عند تناوله في النصف الأول من اليوم بمعدل كوبين فقط لأنه يعمل على توسيع الشعب الهوائية ويرسب الكوليسترول.