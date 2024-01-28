رئيس الوزراء البريطاني يتبع هذا النظام الغذائي لإنقاص الوزن| تفاصيل

كشف أصدقاء مقربون لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن روتينه الأسبوعي حيث قالوا إنه يتبع نظام صحي منضبط بشكل مذهل يجعله يصوم 36 ساعة كاملة في بداية كل أسبوع.

وأكد أصدقاؤه المقربون أنه يتخلى تمامًا عن تناول الطعام من الساعة الخامسة مساء يوم الأحد حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء هذا إلى جانب تمارين ركوب الدراجات القوية التي يقوم بها.

وأشار أصدقائه إلى أنه منضبط بشكل لا يصدق في جميع جوانب حياته وعمله.

طقس من الديانة الهندوسية

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني البالغ من العمر 43 عاما أن كشف عن أهمية الصيام في ديانته الهندوسية، لكن مستوى امتناعه عن الصيام لم يكن معروفا إلى حد كبير حتى وقت قريب.

ويقال إن نظام "سوناك" يتضمن شرب الماء فقط والمشروبات الأخرى الخالية من السعرات الحرارية بما في ذلك القهوة السوداء والشاي خلال فترة 36 ساعة، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

ويقال إن عدم تناول وجبات الطعام لفترات طويلة من الزمن يسمح للأشخاص بإنقاص الوزن عن طريق تقليل السعرات الحرارية التي يتناولونها، مما يؤدي إلى الكيتوزية - وهي مرحلة التمثيل الغذائي التي تشهد حرق الدهون للحصول على الطاقة.

ويشتهر ريشي سوناك بحبه للحلويات وحبه للكوكا كولا المكسيكية، المصنوعة من قصب السكر بدلاً من شراب الذرة عالي الفركتوز.

وفي عام 2022، قال لأحد المحاورين: "أنا أصوم بشكل متقطع، لذلك في معظم الأيام ليس لدي أي شيء لتناول الإفطار".