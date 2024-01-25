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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سبب صادم.. مسافر برحلة جوية أمريكية يتعرض لموقف محرج للغاية

راكب برحلة جوية أمريكية
راكب برحلة جوية أمريكية يتعرض لموقف محرج للغاية

تعرض راكب على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية لموقف محرج للغاية بسبب اطلاقه الكثير من الريح وسط الطائرة مما أثار استياء الركاب الآخرين.

كان ذلك عندما قام أحد الركاب على متن الرحلة من فينيكس، أريزونا، إلى أوستن، تكساس بإطلاق الريح المفرط وهو جالس في مقعده مما تسبب في "طرده" من الطائرة. 

سرد تفاصيل الواقعة أحد الركاب الآخرين الذي كان جالسًا بالقرب من الصف الذي حدث فيه الموقف. وذلك من خلال منشور له على موقع r/Austin subreddit حيث قال " يوم الأحد الماضي كنت على متن رحلة جوية أمريكية مباشرة من فينيكس إلى أوستن وكنت جالسًا بالقرب من الصف الذي حدث فيه هذا الموقف. أنا ببساطة أشارك هذا لأنه أمر مسلي إلى حد ما، ولم أصور أي شيء".

الجوع واليوم الصعب

أكد الراكب خلال منشوره أنه بعد صعوده على الطائرة لاحظ وجود رجل يخرج الكثير من الريح بشكل مسموع مما أثار استياء الركاب وهاجموه فأرجع سلوكه هذا إلى "الجوع" تارة وتعرضه "ليوم عصيب" تارة أخرى.

بعد عدة دقائق، بدأ الأمر يزداد سوءً عندما هاجمه أحد الركاب قائلًا له "هل اعتقدت أن ذلك كان وقحا؟ حسنًا، ماذا عن هذه الرائحة"، ثم شرع الراكب مرة أخرى في إطلاق الريح. مما تسبب في حدوث مشادة كبيرة بينه وبين الركاب الآخرين.

تسببت هذه المشادة في تدخل المضيفات وقول "هذا يكفي" للراكب الذي يطلق الريح. وبعدما اتجهت الطائرة أخيرًا إلى المدرج استعدادًا للإقلاع، توقفت وقالت المضيفات "نعتذر عن المقاطعة لكننا نعود إلى البوابة، وسنقدم لك المزيد من المعلومات عندما نحصل عليها".

وعند عودتها إلى البوابة، ذهبت المضيفة لإبلاغ المسافر بأنه لن يبقى على متن الطائرة. وأنه سيكون هناك مناقشة بمجرد نزوله منها.

الخطوط الجوية الأمريكية الريح أريزونا تكساس إطلاق الريح المفرط

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