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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عمرها 1.6 مليار سنة.. حفريات صينية تكشف «أقدم كائنات حية بالتاريخ»|تعرف عليها

حفريات صينية تكشف
حفريات صينية تكشف "أقدم كائنات حية بالتاريخ"

اكتشف الباحثون حفريات يزيد عمرها على مليار سنة في الصين

وتشير الحفريات الرائدة المكتشفة إلى أن الكائنات متعددة الخلايا نشأت في وقت أبكر مما كان يعتقده العلماء في السابق. 

إن الحفريات، التي قد تكون نوعًا قديمًا من الطحالب الضوئية، هي أقدم حقيقيات النوى متعددة الخلايا المعروفة، وهي مجموعة من الكائنات الحية التي تحتوي على نواة محددة بوضوح مليئة بالحمض النووي.

أقدم بمليار و600 عام

يعود تاريخ الحفريات إلى أكثر من 1.6 مليار سنة، أي قبل حوالي 70 مليون سنة من الوقت الذي اعتقد فيه العلماء سابقًا أن حقيقيات النوى متعددة الخلايا قد نشأت، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Science Advances.

ويعتقد الباحثون الذين جمعوا الحفريات في تكوين تشوانلينغغو في الصين أنها تُعد أمثلة على "Qingshania magnifica" التي تبدو وكأنها أنابيب خيطية مصنوعة من ما يصل إلى 20 خلية على شكل برميل مكدسة فوق بعضها البعض. 

وكتب الباحثون في الدراسة أن بعض العينات كانت تحتوي على جراثيم، وهو ما يقدم دليلاً على أن Q. magnifica من المحتمل أن تتكاثر لا جنسيًا.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة لانيون مياو، وهو عالم في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في بيان له: "تظهر هذه الخيوط درجة معينة من التعقيد" بناءً على اختلاف مظهرها.

من المحتمل أن أول بدائيات النوى، أو الكائنات المجهرية وحيدة الخلية بدون نواة مميزة، ظهرت قبل 3.9 مليار سنة. 

ولكن لم تظهر أول حقيقيات النوى أحادية الخلية، وهي المجموعة التي تضم جميع أشكال الحياة النباتية والحيوانية على الأرض، إلا قبل 1.65 مليار سنة، في السجل الأحفوري في الرواسب من شمال الصين وشمال أستراليا.

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